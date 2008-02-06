Усі школи в Івано-Франківську закрито через грип

Від сьогодні в Івано-Франківську через захворюваність на грип усі школи закриті на карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС за пропозицією Головного санітарного лікаря міста Миколи НЕДОСТУПА підписав розпорядження про тимчасове припинення навчання у школах міста у зв’язку із значним захворюванням дітей на грип та ГРВІ.

Згідно з розпорядженням, з 6 лютого у школах, ліцеях і гімназіях Івано-Франківська оголошений карантин. Водночас у місті будуть скорочені до мінімуму масові й видовищні культурні заходи. У посиленому режимі працюватимуть медичні заклади і санітарна служба Івано-Франківська. Навчання у загальноосвітніх школах розпочнеться після відповідного розпорядження міського голови.

Медики заявляють, що карантин у школах продовжуватиметься до покращення епідемічної ситуації в місті. За їхніми прогнозами, він триватиме тиждень.