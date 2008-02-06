Кожен десятий українець ризикує стати алкогольно залежним

П’яна неволя українців: сьогодні кожен десятий ризикує стати алкогольно залежним. І відсоток молоді у цій сумній статистиці зростає щодня пишуть "Київські відомості".

Алкоголь – це наркотик і чим раніше ми це усвідомимо, тим більші наші шанси у боротьбі за здоров’я нації. Безпечного алкоголю не існує, як і не існує безпечних для організму норм вживання алкогольних напоїв.

А слабоалкогольні напої, як наприклад пиво, спричиняють таку ж залежність як і всі інші. Починати профілактику пропонують за звичаєм спартанців – з дитсадкового віку.

ICTV