80% українців виступають проти куріння у громадських місцях (опитування)

Майже 80% населення України вважає паління соціальною проблемою і виступає за обмеження куріння у громадських місцях.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Миколи ТОМЕНКА, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного в кінці січня на замовлення Інституту політики „Українським демократичним колом”.

Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання було опитано 1206 респондентів віком від 18 років.

Так, 87% опитаних вимагає створення спеціальних місць для куріння в залах очікування аеропортів, вокзалів, приміщень усіх органів державної влади та місцевого самоврядування, потягах, морських суднах. Більшість респондентів висловилися за створення у кафе, ресторанах та інших місцях харчування зон вільних від тютюнового диму (81,1%), а також за заборону паління для водіїв громадського транспорту (79,3%).

Окрім того, громадяни підтримують повну заборону куріння в літаках (75,5%), заборону реклами тютюнових виробів на носіях зовнішньої реклами (75%), зниження вмісту смол i нікотину в сигаретах до європейських норм (70%), заборони куріння на робочих місцях (69,2%) та заборону паління у підземних переходах (68,7%).

Ефективними заходами для обмеження куріння, на думку опитаних, є також встановлення на роботі премій для тих, хто не курить (58,9%), збільшення попереджувального напису про шкідливість куріння до 30% поверхні пачки (58%), заборона на куріння на зупинках транспорту (56,7%). Менше половини опитаних (47,2%) хотіло би задля обмеження куріння стимулювати зростання цін на тютюнові вироби.

На думку М.ТОМЕНКА, результати цього дослідження свідчать про те, що більшість громадян підтримує прийнятий у 2005 році Закону України „Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, норми якого, на жаль, не виконуються належним чином. Зокрема, найчастіше порушуються норми законодавства про заборону куріння на робочих та у громадських місцях, а також відведення у громадських місцях для осіб, що не курять, не менше ніж 50% площі, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

„Сьогодні центральні органи виконавчої влади та місцева влада повинні не тільки забезпечити виконання чинних норм цього Закону, а й запровадити більш жорсткий контроль та відповідальність у разі недотримання цих законодавчих приписів. А Верховна Рада зобов’язана розширити територію, вільну від тютюну. Опитування свідчить, що цього вимагають не лише 58% громадян, які не палять, а і більшість нинішніх курців”, - вважає народний депутат.