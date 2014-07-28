З середини квітня на сході України було вбито щонайменше 1129 осіб — ООН

З середини квітня станом на 26 липня на сході України було вбито щонайменше 1129 осіб і 3442 поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у четвертій доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яку представив голова місії Армен Арутюнян.

Він зауважив, що вказана кількість вбитих - 1129 осіб – включає число жертв серед цивільного населення, військовослужбовців та членів збройних угруповань.

У доповіді зазначається, що визначити точну кількість жертв було вкрай важко, але, базуючись на найдостовірніших із доступних даних, Моніторингова місія ООН та Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що кількість вбитих на сході України із середини квітня по 15 липня становить щонайменше 1 тис. осіб.

Арутюнян зазначив, що, згідно із доповіддю, український уряд має забезпечити дотримання міжнародних норм щодо прав людини, не допускати репресій.