Цього тижня в Україні буде сухо і спекотно

Цього тижня в Україні збережеться спекотна погода без істотних опадів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«До кінця липня і на початку серпня погоду в Україні визначатиме область підвищеного атмосферного тиску завдяки впливу антициклону з півночі та північного сходу», - сказав Прокопенко.

За його словами, 28-31 липня дощів в Україні не очікується, опади можливі лише в Карпатському районі. Температура повітря вдень в цей період досягне 30-36 градусів тепла, в Прикарпатті «плюс» 23-28 градусів.

За прогнозом синоптика, з 1 по 4 серпня в Україні також буде без опадів, а стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок 31-37 градусів тепла.

Разом з тим, вже 5-10 серпня в країні місцями пройдуть короткочасні дощі, а температура повітря вдень коливатиметься від 29 градусів тепла до 35 градусів, а на півдні до «плюс» 38.