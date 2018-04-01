Фото: УНИАН

Основні симптоми вірусного гепатиту

08:24, 29 липня 2014
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Гепатит – це запалення печінки, в основному, вірусної етіології. Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту - A, B, C, D та Е

Фото: УНИАН

Причиною гепатиту А та Е звичайно є вживання в їжу забруднених харчових продуктів або води. Гепатит В, С та D, як правило, виникає в наслідок парентерального контакту з інфікованими рідинами організму людини. Найбільш поширеними шляхами передачі вірусів типу В, С та D є переливання крові та її продуктів, що містять збудник, інвазивні медичні процедури з використанням забрудненого обладнання, стосовно гепатиту В – ще й передача від матері дитині під час пологів, від членів родини дитині, а також при сексуальних контактах.

Симптоми гепатиту А можуть бути як легкими, так і важкими. Вони можуть включати підвищену температуру, нездужання, потемніння сечі і жовтяницю (пожовтіння шкіри і очних білків).

Вірус гепатиту В може викликати гостру хворобу з симптомами, що тривають декілька тижнів, включаючи пожовтіння шкіри та очей (жовтяницю), темну сечу, крайню втому, нудоту, блювоту і болі в області живота. На позбавлення від цих симптомів може йти від декількох місяців до року. ВГВ може також викликати хронічну інфекцію печінки, яка пізніше може розвинутися в цироз або рак печінки.

Спеціального лікування гепатиту А немає. Одужання від симптомів, викликаних інфекцією, може відбуватися повільно і займати кілька тижнів або місяців. Терапія спрямована на підтримку комфорту та вживання поживних речовин.

Покращення санітарії і вакцинація проти гепатиту А є найбільш ефективними способами боротьби з цією хворобою.

На міжнародному ринку доступні кілька вакцин проти гепатиту А. Всі вони схожі з точки зору надійності захисту людей від вірусу і їх побічних ефектів. Для дітей у віці до одного року ліцензованих вакцин немає.

Майже у 100% людей розвиваються захисні рівні антитіл до вірусу протягом одного місяця після введення однієї дози вакцини. Навіть у випадку впливу вірусу одна доза вакцини має захисний ефект протягом двох тижнів після контакту з вірусом.

Спеціального лікування гострого гепатиту також В не існує. Відхід направлений на проведення симптоматичної терапії і забезпечення раціонального поєднання поживних речовин. Хронічний гепатит В можна лікувати лікарськими засобами, включаючи інтерферон і противірусні препарати, які можуть допомогти деяким пацієнтам.

Всі діти грудного віку мають отримувати вакцину проти гепатиту В - це основа профілактики гепатиту В. Всі діти і підлітки у віці до 18 років, не вакциновані раніше, повинні отримати вакцину.

Вакцини проти гепатиту C не існує.

Дуже важливо пам’ятати про профілактику гепатитів, щоб захиститися від цієї недуги. Якщо зараження вже відбулося, треба негайно звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.

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