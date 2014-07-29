З початку АТО було поранено 1236 українських військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, За його словами, на сьогодні у військових госпіталях країни перебувають 445 військовослужбовців, з них 36 - важких (3 хворих і 33 поранених).

За вчорашній день до шпиталів доставлено 44 поранених українських військовослужбовців.

“14 військовослужбовців потребують протезування, усі будуть забезпечені імпортними протезами. Державна програма передбачає безкоштовне протезування”, - наголосив Андронатій.

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Також він підкреслив, що немає проблем з кров'ю та компонентами крові — центри крові працюють цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Антитерористична операція розпочалася 15 квітня.