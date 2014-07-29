У Росії лишається четверо поранених українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

За його словами, планується, що завтра цих військових літаком “Віта” заберуть до України.

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“Чи вдасться забрати усіх чотирьох - поки невідомо, бо двоє перебувають у важкому стані. Якщо до завтра стан не стабілізують, вони поки лишаться в російській лікарні”, - сказав Андронатій.

Як повідомляв УНІАН, в середині липня до лікарень у Ростовської області потрапили 24 українських військових, двоє з них померли.

24 липня до Одеси з Ростова-на-Дону прибув український військово-транспортний літак Ан-26 з 18 пораненими військовослужбовцями України і одним загиблим.

Після відправлення літака, в лікарнях Ростовської області залишалися ще четверо поранених військових, які перебувають у тяжкому стані.