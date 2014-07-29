У київському метро підліток-зацепер отримав тяжкі травми

У київському метро 15-річний зацепер отримав тяжкі травми, зірвавшись з вагону.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, зазначивши, що нещасний випадок стався днями.

За даними правоохоронців, між станціями «Лівобережна» і «Дарниця» (наземна ділянка метро) 15-річний киянин, закріпившись на останньому вагоні потягу метрополітену, вирішив проїхатися, аби випробувати себе. Однак хлопець не втримався і впав на шпали, коли потяг рухався на великій швидкості, йдеться в повідомленні.

Кілька днів підліток перебував у реанімації, де лікарі боролися за його життя. «Зараз стан юного зацепера стабільний, однак чи відновиться його здоров’я і чи повернеться неповнолітній до повноцінного життя, лікарі сказати не можуть і гарантій ніяких поки що не дають», - зазначили у ВЗГ.

Загалом, за даними міліції, у столиці з початку року зафіксовано 7 випадків так званого зацепінгу (коли пасажири їздять від станції до стації з зовнішнього боку вагону потягу метрополітену чи звичайного залізничного транспорту). Четверо зацеперів – неповнолітні. У кожному випадку зацепери отримали серйозні травми, йдеться в повідомленні.