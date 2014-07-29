Десантникам передали унікальну броньовану медичну машину

Десантникам 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади (ОАМБ) Високомобільних десантних військ Збройних сил України сьогодні передали унікальну броньовану медичну машину (БММ), розроблену на Миколаївському бронетанковому заводі.

Як передає кореспондент УНІАН, перший і поки що єдиний в Україні екземпляр БММ-70 був переданий заступнику командира 79-ої ОАМБ підполковнику Івану Савці на території бронетанкового заводу.

Головний інженер бронетанкового заводу Олександр Федишин повідомив, що БММ-70, яку назвали «Святий Миколай», – це колісна броньована плаваюча медична машина, розроблена ДП «Миколаївський бронетанковий завод» на базі БТР-70. Вона призначена для обслуговування і транспортування тяжкопоранених із важкодоступних районів, зон аварій, стихійних лих і військових дій. БММ-70 обладнана силовою установкою з двох бензинових двигунів, має запас ходу 400 кілометрів.

Екіпаж машини складається з 3 осіб (водій, лікар, санітар). Машина здатна перевозити 4-х тяжкопоранених на ношах і 5-х легкопоранених на сидячих місцях, при цьому медичний персонал може надавати пораненим допомогу.

Завантаження поранених здійснюється за допомогою завантажувально-розвантажувального пристрою, розміщеного над машинним відділенням.

Вартість машини 650 тис. грн, вона була придбана за рахунок благодійних коштів кількох приватних підприємств.

Савка подякував співробітникам заводу і зазначив, що ця машина врятує не одне життя бійців української армії, оскільки «машина оснащена медичним устаткуванням для надання першої допомоги. Окрім цього, усередині неї можна робити необхідні невідкладні операції для врятування життя».

Заступник командира також наголосив, що такої бронетехніки у бійців, що воюють в зоні АТО, до цього часу не було.

Виконуючий обов'язки директора Миколаївського бронетанкового заводу Олександр Швець повідомив, що завод може, у разі потреби, конструювати подібні броньовані машини у стислі терміни, але гроші на такі «швидкі допомоги» наразі доводиться знаходити у спонсорів-підприємців, оскільки в Міністерстві оборони коштів на це немає.

На урочистому врученні БММ-70 були присутні заступник глави Адміністрації президента України Геннадій Зубко, новопризначений Миколаївський губернатор Вадим Меріков, екс-губернатор Микола Романчук і голова Миколаївської облради Тарас Кремінь.

Як повідомляв УНІАН, «Миколаївський бронетанковий завод» розробив і збудував пересувний блокпост, перший екземпляр якого 24 червня 2014 року був переданий Азово-Чорноморському регіональному управлінню Державної прикордонної служби України. Маневровий блокпост був розроблений на базі броньованої розвідувально-дозорної машини.

Довідка УНІАН: Миколаївський ремонтно-механічний завод почав працювати в 1948 році як бронетанкова ремонтна майстерня. У березні 1966 року перейменований на 346-й бронетанковий ремонтний завод. Підприємство займається виготовленням і ремонтом військової техніки, виготовленням учбових класів і тренажерів.