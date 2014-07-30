В Україні рівень смертності від СНІДу зменшився на 10%

В Україні у 2013 році рівень смертності від СНІДу зменшився на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив голова Держслужби України з питань протидії ВІЛ-інфекції та іншим соціально небезпечним захворюванням Володимир Курпіта.

За його словами, загалом в Україні є ВІЛ-інфікованими 0,59% дорослого населення (від 15 до 49 років).

«Не усі з них виявлені, не усі зверталися за медичною допомогою. Усього від початку реєстрації першого випадку у 1987 році в Україні було зареєстровано майже 256 тисяч позитивних тестів. З них 131 тисяча є офіційно зареєстровані і є доступними для лікарів», - сказав Курпіта.

Він підкреслив, що на сьогодні ситуація щодо ВІЛ/СНІДу в нашій країні стабілізується.

«Серед такої ризикованої групи, як споживачі ін’єкційних наркотиків – кількість нових випадків скоротилася на 17%. Рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини скоротився майже у 7 разів і складає 3,6%. Зафіксована також стала тенденція до зменшення випадків інфікування молоді від 15 років до 24 років. Протягом останніх 5 років у 3,2 рази зросла кількість людей, які отримують життєво необхідну антиретровірусну терапію», - сказав Курпіта.

Він також поінформував, що 28 липня цього року у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

«Oрієнтовний обсяг необхідного фінансування програми на 5 років становить 6,4 млрд грн, з них 4,8 млрд передбачається виділяти з державного бюджету України. Ця програма буде сфокусована на впровадженні профілактичних програм, зокрема й навчальних – для учнів та студентів. У рамках програми вдасться забезпечити тестуванням не менше 5% населення та забезпечити лікуванням майже 120 тисяч наших громадян, хворих на СНІД», - сказав Курпіта.