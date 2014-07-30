У східних регіонах країни може виникнути дефіцит ліків

Таку думку в коментарі УНІАН висловив виконавчий директор асоціації Денис Шевченко.

«Найближчими тижнями можуть виникнути перебої з постачанням до міст, що не контролюються українською армією, після закінчення запасів на складах», - сказав Шевченко.

За даними експерта, тиждень тому один із найбільших дистриб'юторів перестав поставляти ліки в Донецьку область, оскільки бойові дії проходили в безпосередній близькості від аптечного складу. Співробітників евакуювали до інших регіонів України за рахунок компанії.

Що стосується ситуації в окупованому Криму, то, за словами Шевченка, українські компанії поки що продовжують поставляти ліки на півострів.

«До Криму ліки українських дистриб'юторів поки що надходять. Влада Криму прийняла рішення про перехідний період до 1 січня 2015 року. Що буде далі, сказати складно», - відзначив експерт.

При цьому він наголосив, що в Криму ліки дорожчають так само, як і на материковій частині України, тобто говорити про більше подорожчання ліків на півострові поки що не можна.

«Українські компанії продають там ліки за своїми звичайними середньоукраїнськими оптовими цінами, тому подорожчання ліків йде в таких самих пропорціях, що і в материковій Україні», - сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Впродовж липня українські силовики визволили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію з визволення Донбасу від бойовиків.

У березні відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії. Через кілька днів президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації. При цьому ЄС, США і більшість решти країн світу вважають Крим українською територією, на яку розповсюджуються закони України.