У Києві побудують лікарню «Феофанія»

Містобудівна рада Києва схвалила ескізний проект будівництва лікарні «Феофанія» на вулиці академіка Заболотного, 21 у Голосіївському районі столиці. Про це на засіданні міськради сказав головний архітектор Києва Василь Присяжнюк, інформують Українські Новини.

«Схвалити ескізний проект, уточнити планувальне рішення відповідно до медичного завдання», - сказав він.

Цю роботу виконала проектна організація «Будова-Центр-1».

Проект припускає будівництво п`яти лікарняних корпусів загальною площею 19,88 тис. кв. м на ділянці площею 10 га. Висота комплексу становитиме 3 поверхи, при цьому на 1 поверсі будуть знаходиться кабінети лікарів, на 2-3 поверхах - палати.

Проект передбачає будівництво паркінгу на 78 машиномісць у господарській зоні.

Загальна вартість проекту становить 600 млн грн.