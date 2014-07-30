У Криму понад 600 пацієнтів замісної терапії повернулися до вживання наркотиків

У Криму понад 600 пацієнтів замісної підтримувальної терапії повернулися до вживання наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держслужби України з питань протидії ВІЛ-інфекції та іншим соціально небезпечним захворюванням Володимир Курпіта.

«Російська Федерація закрила програми замісної терапії у Криму, яку підтримував Глобальний фонд. З 800 учасників, які брали участь у цій програмі, 64 переїхали на територію України, 100 задекларовано поїхали на реабілітацію до Росії, а 636 повернулися до вживання наркотиків і ми не маємо інформації, що з ними сталося», - сказав Курпіта.

Він зазначив, що РФ зобов’язалася подовжити антиретровірусне лікування хворих на туберкульоз. «Глобальний фонд забезпечив Крим і Севастополь препаратами до листопада-грудня поточного року. Отже фінансування цих програм не переривається», - наголосив Курпіта.