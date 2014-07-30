За останню добу 11 українських військових отримали поранення
14:00, 30 липня 2014Країна
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Всі поранені доставлені до медичних закладів, їм надано необхідну медичну допомогу
Фото: УНІАН
За останню добу в зоні АТО загинув один український військовий, 11 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за останню добу загинув один український військовослужбовець, ще 11 отримали поранення. Всі поранені доставлені до медичних закладів, їм надано необхідну медичну допомогу.
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