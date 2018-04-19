Фонд Ріната Ахметова вивіз із зони бойових дій майже 4 тисячі дітей

Зокрема, 83 дитини з донецьких будинків дитини, які за допомогою фонду з позавчорашнього дня вже знаходяться в Маріуполі.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова, половина евакуйованих людей потребувала тимчасового розміщення. В основному, це мами з дітьми, багатодітні сім'ї, люди похилого віку. Рінат Ахметов поставив своєму фонду завдання забезпечити місця тимчасового проживання для людей з гарячих точок на Донбасі.

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З травня нинішнього року забезпечено проживання для більш ніж 3000 переселенців в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях. Понад 1500 переселенців розміщено на базах відпочинку підприємств групи СКМ.

З 1-го серпня в одну з баз Одеської області приїде 100 переселенців з Донбасу, евакуйованих фондом. Вони змінять жителів Краматорська і Слов'янська, які проживали тут з 7-го червня і повертаються вже в свої будинки. Заборгованість за проживання цих людей з 7 червня, а також вартість перебування усіх переселенців до осені оплатить фонд Ріната Ахметова.

Директор бази відпочинку «Медик-2» Іван Сапронов звертався до керівництва області з проханням про допомогу, але фінансування так і не надійшло. За його словами, відмовити людям у проживанні теж не могли - адже це мами з дітьми та люди похилого віку. Наймолодшому жителю бази 5 місяців, найстаршому - 83 роки. Знаючи, що Рінат Ахметов допомагає своїм землякам, Іван Сапронов звернувся в його фонд.

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У фонді коментують, що за розпорядженням Ріната Ахметова, базі відпочинку «Медик-2» будуть перераховані гроші за 8000 людино-днів. Це покриє заборгованість з 7 червня і забезпечить проживання людей і харчування до осені».

«Ми вдячні тим областям, які беруть вимушених переселенців з гарячих точок і надають для них вільні санаторії, турбази, - зазначає Дар'я Касьянова, керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова. - Ми будемо продовжувати евакуювати і надавати підтримку людям Донбасу, виконуючи поставлене засновником фонду завдання».