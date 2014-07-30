У чому секрет людей, які завжди зберігають холоднокровність

Не секрет, що деякі люди краще справляються зі стресовими ситуаціями, ніж інші. Навіть однояйцеві близнюки можуть по-різному реагувати, пише meddaily.ru з посиланням на Eurek Alert. Суть в особливій електричній схемі, присутній в мозку. Її вдалося дослідити на прикладі гризунів. За словами вчених, вплив на дану схему допоможе впоратися з ефектами хронічного стресу при посттравматичному стресовому розладі, депресії і психічних відхиленнях.

Відповідну роботу проводила група вчених з медичного центру Університету Дьюка. Фахівців цікавила взаємодія двох зон мозку, які контролюють страх і стресову відповідь, у мишей і людей. Це префронтальна кора і мигдалеподібна залоза. Перша пов'язана з плануванням і з іншими функціями високого рівня. А мигдалеподібна залоза - з реакцією на сильний стрес, коли організм вибирає, треба йому бігти або дати відсіч в сформованій ситуації. Префронтальна кора пригнічує надмірно бурхливу реакцію залози на небезпеку, допомагаючи людям нормально діяти навіть при стресі.

Тварини, які були більш чутливі до хронічного стресу, мали більш активний зв'язок залози і кори, ніж інші тварини. Що важливо, ця особливість виявлялася до того, як тварини зіткнулися з хронічним стресом. Не виключено, що виявлені мозкові особливості пов'язані з генами і схильністю до психічних хвороб на кшталт шизофренії.