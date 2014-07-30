З початку проведення АТО поранені 1434 українських військових
18:33, 30 липня 2014Країна
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
З початку проведення антитерористичної операції загинули 363 українських військових, 1 тис. 434 - отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей діють озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.
З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.
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