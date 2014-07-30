З початку проведення АТО поранені 1434 українських військових

З початку проведення антитерористичної операції загинули 363 українських військових, 1 тис. 434 - отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей діють озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.