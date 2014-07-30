За час АТО зі сходу України переміщено 56 000 громадян

З початку проведення Антитерористичної операції (АТО) зі східних областей України переміщено 56 тисяч громадян.

Про це повідомив заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, керівник Міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький під час зустрічі з координатором з питань допомоги посольства США в Україні Кліффордом Бондом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДСНС України, у ході зустрічі Стоєцький зазначив, що рятувальники цілодобово надають допомогу жителям східних регіонів, які мають бажання виїхати в інші області для тимчасового проживання. «Ми відпрацювали схему переміщення громадян з територій проведення АТО. Функціонують три транзитні пункти. У разі необхідності будуть розгорнуті додаткові пункти тимчасового перебування. У регіонах є приблизно 5 тис об’єктів на 47 тис населення, але цей резерв може бути недостатнім», – сказав він. За його словами, для вирішення питань життєзабезпечення жителів сходу бракує обігрівачів, трансформаторів, генераторів та пристроїв для очищення води.

Стоєцький повідомив, що з 6 липня піротехніки ДСНС України виявили та вилучили 5405 одиниць вибухонебезпечних предметів: 388 одиниць артилерійських снарядів, 477 одиниць мінометних мін, 157 одиниць бойових гранат, 40 одиниць реактивних снарядів та 4342 одиниць інших вибухонебезпечних предметів. Піротехнічними підрозділами ДСНС України загалом обстежено 235, 27 га територій та 552 будівлі.

У свою чергу Бонд запропонував українській стороні скласти детальний перелік необхідної допомоги для областей України по лінії міністерств і відомств та передати представникам посольства США в Україні. Він пообіцяв, що найближчим часом питання надання як гуманітарної, так і фінансової допомоги для відновлення життєзабезпечення звільнених від окупантів міст України та соціального забезпечення людей, які тимчасово виїхали з району проведення АТО, буде вирішене відповідним чином.