Рекомендації медиків щодо харчування дітей у спекотну погоду

Фахівці закликають дорослих в період аномальної спеки приймати додаткові заходи для захисту дітей і підлітків від перегріву. Це особливо важливо для школярів, які виїхали на канікули в літні табори, пише "Медична Інформаційна Мережа".

У спеку необхідно обмежити перебування дітей на сонці і максимально знизити фізичні навантаження. В таку погоду діти повинні носити головні убори і легкий одяг. Під час тривалих прогулянок потрібно частіше зупинятися, щоб перепочити. Важливо пити багато рідини, наприклад, негазовану мінеральну воду, компот, морс або чай.

Фахівці рекомендують виключити з дитячого меню смажені, жирні і продукти, що швидко псуються. Вони радять вживати варені або приготовані на пару страви. До того ж, потрібно їсти багато ретельно вимитих овочів та фруктів. Умови зберігання продуктів і гігієнічні вимоги повинні строго дотримуватися.

Тривалість екскурсій і туристичних походів необхідно скоротити. Різноманітні заходи на відкритому повітрі експерти рекомендують проводити тільки вранці і ввечері. Таким чином вдасться уникнути активної фази сонця. Заходи можна проводити в добре провітрюваних приміщеннях, обладнаних кондиціонерами.