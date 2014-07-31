Першу психологічну допомогу постраждалим із зони АТО надаватимуть і соціальні працівники

За підтримки МОЗ України відбувся навчальний семінар для соціальних працівників з 15 регіонів України на тему «Надання першої психологічної допомоги сім’ям з дітьми, дітям, які перебувають чи перебували у зоні збройного конфлікту та їх психологічна адаптація до нового місця проживання».

На тренінг були запрошені соціальні працівники із Донецької та Луганської областей, які надають соціальну допомогу в районах бойових дій, а також з областей, де масово перебувають тимчасово переміщені особи.

У ході семінару, що тривав протягом тижня, йшлося про нормативно-правове забезпечення надання психолого-психіатричної допомоги людям під час надзвичайних ситуацій, методики керування стресом тощо.

На практичних заняттях соціальні працівники розглянули основні правила поведінки при роботі з постраждалими та принципи проведення кризової інтервенції, проаналізували досвід надання первинної психологічної допомоги в інших країнах і можливості її адаптації до українських реалій.

За словами директора Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Ірини Пінчук, метою проведеного тренінгу було не лише отримання нових знань соціальними працівниками з питань надання першої психологічної допомоги, а й закладання фундаменту міжвідомчої співпраці між фахівцями психіатричної служби та фахівцями, що виконують соціальну роботу. Важливим також стало створення взаємозв’язку в рамках надання необхідної медичної та соціальної допомоги учасникам бойових дій та тимчасово переміщеним особам між психологами Державної служби з надзвичайних ситуацій, соціальними працівниками Міністерства соціальної політики України та фахівцями психіатричної служби МОЗ України.