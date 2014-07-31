Минулої доби 51 український військовий отримав поранення

Повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко

Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. «За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців та 51 отримав поранення», - заявив він.

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