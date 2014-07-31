Минулої доби 51 український військовий отримав поранення

14:38, 31 липня 2014
Країна
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Повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко

Фото: УНІАН

Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців та 51 отримав поранення», - заявив він.

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