Минулої доби 51 український військовий отримав поранення
14:38, 31 липня 2014Країна
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Повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко
Фото: УНІАН
Минулої доби загинуло 11 українських військових та 51 отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андріій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За минулу добу загинуло 11 українських військовослужбовців та 51 отримав поранення», - заявив він.
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