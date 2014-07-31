Абрикосові маски для ніг - замість пемзи

П'яточки стали шорсткими і на них з'являються тріщини? Розімни в мисці пластиковою виделкою або ножем абрикоси без кісточок, додай 1-2 краплі оливкової олії, ретельно перемішати і поставити на 3 хвилини на слабкий вогонь. Нанеси теплу маску на п'яти, поклади зверху невеликий шматочок поліетилену і закріпи бинтом. Потримай 20 хвилин, після чого змий прохолодною водою. Після цього м'якоттю лимона змаж, масажуючи, п'яти. В подяку за таку турботу вони стануть помітно м'якшими і ніжнішими, пише edinstvennaya.ua.

Секрети догляду

Якщо ноги втомилися після робочого дня, зроби теплу ванночку, під час якої колоподібними рухами проведи масаж щіткою від ступень вгору (5-10 хв).

При надмірній пітливості ніг готуй ванночки з відвару трав'яної суміші, що складається з дубової кори, полину і звіробою.

При догляді за ногами не забувай про грамотний педикюр. Якщо ти робиш його сама, пам'ятай, що нігті на ногах потрібно стригти тільки по прямій лінії, ні в якому разі не обрізаючи кути і не заокруглюючи форму нігтя (це може привести до вростання його в шкіру).

Регулярно користуйся спеціальними скрабами для ніг. Особливо важлива ця відлущуюча процедура перед епіляцією: добре розпар ніжки в душі, нанеси скраб, помасажуй і змий теплою водою.