Верховна Рада висловила довіру міністру охорони здоров’я Мусію

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Олега Мусія від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України (№4688).

На сайті парламенту зазначається, що парламент сьогодні на закритому засіданні не ухвалив проект постанови позафракційних народних депутатів Романа Стаднійчука та Анжеліки Лабунської.

Водночас на сайті Міністерства охорони здоров'я України зазначається, що сьогодні парламент висловив довіру Мусію та підтримав його діяльність на посаді.

Зазначається, що за наполяганням народного депутата від "Батьківщини" Анатолія Диріва проект постанови раптово, з голосу було внесено на голосування.

"При цьому були порушені всі регламентні процедури – проект постанови розглядався без висновку профільного комітету, міністру не було надано слово для виступу", - зазначили в МОЗ.

Своєю чергою Мусій зауважив, що "спроба корупціонерів, яким він перекриває можливість розкрадати державні кошти, розправитись з ним руками парламенту зазнала провалу".

За словами міністра, "підкилимні ігри та шантаж не зупинять його боротьбу за очищення галузі від зловживань".

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначалося, що "призначення Мусія Олега Степановича не змінило ситуацію на краще – реформи не впроваджуються, корупційні схеми не зруйновано, належних умов для власного виробництва Україною лікарських засобів не забезпечено".

"Більше того, ситуація довкола рейдерського захоплення інсулінового заводу «Індар» засвідчила про потурання та кришування міністром Мусієм такого вкрай ганебного для України явища як рейдерство, засвідчила відсутність у Мусія необхідних якостей для обіймання такого вкрай важливого державного поста, а також переважання особистих мотивів у діяльності Мусія над державницькими. Вказане виключає можливість подальшого виконання Мусієм обов’язків міністра охорони здоров’я України та викликає необхідність прийняття відповідної постанови про його звільнення", - говориться у пояснювальній записці.