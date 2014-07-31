Скасовано рішення суду про поновлення Москаленка на посаді ректора медуніверситету ім. Богомольця

Апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києві про поновлення Віталія Москаленка на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

Про це ректор Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова повідомила на прес-конференції в УНІАН.

«Вчора відбулося засідання Київського апеляційного суду, який повністю скасував рішення Печерського суду щодо відновлення Москаленка на посаді ректора. Я дякую суддям, які розібралися у правових аспектах ситуації. Ситуація з двома особами за різними документами на посаді ректора Національного університету закінчилася. Це важливо для колективу, для студентів і їхніх батьків, і для медичної спільноти України», - сказала Амосова.

Водночас вона зауважила, що після закінчення засідання апеляційного суду адвокат Москаленка публічно заявив, що вони звертатимуться до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.

Амосова наголосила, що лишаються відкритими питання «щодо діяльності адміністрації Національного медуніверситету протягом останніх 10 років, які мають ознаки корупційної діяльності».

«Сьогодні вранці в університет прийшла слідча група від УБОЗ МВС у Києві з метою аналізувати документацію щодо виплати Москаленку 0,5% від усіх освітянських послуг НМУ ім.О.Богомольця. Тільки за останні три роки - це понад 1 млн грн, такий самий контракт був на попередню каденцію Москаленка. Це наші з вами гроші, які усі ми заробили, надаючи освітянські послуги нашим студентам і які були виплачені одній людині. Крім того, триває слідство щодо будівельної діяльності НМУ, з’являються нові факти. Ми отримали пораду щодо заведення незалежної аудиторської компанії в НМУ, щоб розуміти ситуацію. Є відчуття, що фінансово-господарська діяльність НМУ має багато секретів», - сказала Амосова.

Адвокат Анжеліка Сицько поінформувала, що після того як було прийнято рішення про відсторонення Москаленка з посади ректора вишу, МОЗ видало указ, яким було призначено комплексну перевірку НМУ ім.О.Богомольця.

«Були обрані деякі аспекти діяльності і за наслідками проведеної перевірки було складено довідку, в якій було викладено, що було знайдено комісією під час своєї діяльності. Під час перевірки було знайдено деякі фінансові порушення з боку колишнього керівництва. Існують певні претензії з приводу виконання ректором вимог контракту й отримання ним нагороди за контрактом. Вказано, що той контракт, який заохочував ректора на виконання тих обов’язків, які були обумовлені між ним і МОЗ, ним були не виконані, проте, незважаючи на це, він отримував винагороду. Це не єдине фінансове порушення, яке мало місце. Зокрема, у довідці зазначається про порушення, які мали місце під час ремонту у приміщенні за адресою: проспект Перемоги, 34, де розташовано морфологічний корпус №2. Зокрема, є завищення будівельних робіт на суму понад 10 млн грн. Також зазначено фінансові порушення, які були виявлені комісією під час будівництва гуртожитку №8 (вул.Заболотного). Вказується, що деякі роботи закривалися різними актами, тобто закривалися з одним контрагентам, а потім те саме закривалося з іншим контрагентом, і ці контрагенти отримували винагороду за такі виконані роботи», - розповіла Сицько.

За її словами, Національний медичний університет офіційно звернувся до правоохоронних органів щодо тих обставин, які викладені у згаданій довідці.

«На сьогоднішній момент працює вже нове керівництво в НМУ. На виконання тих обов’язків, які має ректорат, призначено інвентаризаційні перевірки щодо товарно-матеріальних цінностей, які рахуються в НМУ. За результатами двох інвентаризацій було виявлено відсутність товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, з одним із контрагентів було виявлено, що за договором зберігання у 2013 році було передано товарно-матеріальних цінностей, а саме будівельних матеріалів та обладнання, на суму понад 14 млн грн. Коли інвентаризаційна комісія приїхала за вказаним місцем зберігання, виявилося, що на цьому місці розташований житловий будинок. Це було виявлено й щодо інших контрагентів, зокрема у кінці 2013 року було придбано товарно-матеріальних цінностей, а саме меблів, на суму 700 тис. грн. Комісією не було знайдено не тільки товарно-матеріальних цінностей, а й суб’єктів господарювання, які їх отримали. Про дані обставини повідомлені правоохоронні органи. Дані обставини вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, зроблена попередня кваліфікація правоохоронцями, і станом на сьогоднішній момент проводиться досудове розслідування», - повідомила адвокат.