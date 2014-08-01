4 серпня на відпочинок до Польщі поїде четверта група дітей, батьки яких постраждали під час Майдану

4 серпня вже четверта група у складу 25 дітей, батьки яких постраждали під час подій на Майдані чи є учасниками АТО, поїде на відпочинок до Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, поїздку до Польщі організовано Мінсоцполітики спільно з благодійною організацією „Пам’яті пожежних Чорнобиля” та громадською організацією „Ротарі Клуб „Київ”.

У даний час проводиться робота з оформлення необхідних дозвільних документів для виїзду дітей на відпочинок.

Раніше на запрошення польської сторони та за сприяння Мінсоцполітики на відпочинок до Республіки Польща було направлено три групи дітей. Зокрема, 14 липня до Польщі вже поїхали 42 дитини, сім’ї яких постраждали під час подій на Майдані, та 42 дитини з сімей військовослужбовців, які виїхали з території Криму на материкову частину України. Їхнє повернення планується 31 липня.

Ще 44 дитини із Волинської області, батьки яких також постраждали під час лютневих подій на Майдані, на запрошення Громадського комітету „Разом з Україною” з м. Бартошиці Вармінсько-Мазурського воєводства та за сприяння Дитячого фонду України спільно з Волинською обласною державною адміністрацією отримали змогу оздоровлюватися у Польщі з 18 липня по 2 серпня цього року.

Крім того, 15 липня Мінсоцполітики спільно із Дитячим фондом України направило на відпочинок до Республіки Польща ще одну групу дітей із сімей, батьки яких постраждали під час подій на Майдані, дітей-переселенців з АР Крим та східних областей. У цілому – 50 осіб. Як і планувалося, 28 липня усі вони повернулися на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, Польща, Португалія, Об’єднані Арабські Емірати, Швеція та Італія погодились прийняти на відпочинок дітей та родичів загиблих учасників антитерористичної операції на сході України.