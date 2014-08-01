Дружина Президента зустрілась з вагітними та породіллями зі сходу

Дружина Президента України Марина Порошенко зустрілася з вагітними жінками та породіллями зі східних регіонів України, які тимчасово проживають у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зустріч відбулася в рамках підтримки волонтерського руху в Україні.

Порошенко відзначила силу жінок, яким випала доля стати матерями в такий нелегкий для країни час, та побажала їхнім дітям зростати здоровими під мирним українським небом.

«Сьогодні все українське суспільство згуртоване довкола однієї мети – врегулювання ситуації на вашій малій батьківщині і щоб там, де це можливо, люди могли повернутися у рідні міста, до своїх домівок. Важливим питанням є відбудова необхідної інфраструктури – медичних закладів, шкіл, дитячих садочків», - сказала дружина президента, спілкуючись з жінками.

Порошенко також звернула увагу на необхідність надання психологічної допомоги та здійснення реабілітації для всіх, хто сьогодні прагне зберегти вагітність.

Своєю чергою представник Центру допомоги матерям-біженцям Ольга Рудницька розповіла про повний цикл підтримки вагітних жінок, що здійснюється у місті.

«Після того як жінка зареєструвалася в Києві, ми знаходимо для неї місце проживання та направляємо до Київського пологового будинку №7, де вона проходить обстеження та стає на облік. Завдяки небайдужим людям ми також допомагаємо цим жінкам при народженні дитини та після пологів. Надаються найнеобхідніші для новонародженої дитини речі, такі як підгузки, пелюшки, одяг, і продукти харчування, і медикаменти, і предмети, необхідні в побуті», - сказала Рудницька.