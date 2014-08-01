Мусій: старі корупційні схеми МОЗу мав очолити Салютін

Міністр охорони здоров'я України Олег Мусій звинувачує народних депутатів з “Батьківщини” у лобіюванні питання про звільнення його з посади очільника МОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на брифінгу в МОЗ.

За його словами, постанова про відставку депутатів Анжеліки Лабунської (позафракційна) і Романа Стаднійчука (фракція «Батьківщина») пов'язана з тим, що МОЗ під керівництвом Мусія почав боротьбу “з корупційними схемами і мафією, яка засіла протягом 23 років навколо МОЗ”.

За словами міністра, сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради було винесено питання про відсторонення його від посади очільника МОЗ.

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“В Україні виявилось три проблеми — державний бюджет, Податковий кодекс і відставка міністра охорони здоров'я. Про мою відставку проголосували 192 депутати. Я не очікував, що багато депутатів будуть щиро мене підтримувати, депутати з різних фракцій. Посада міністра була за квотою Майдану і я не маю жодних зобов'язань перед будь-якими політичними силами”, - зазначив Мусій.

“На сьогодні на порядку денному ВР не було жодного кадрового питання. Лише урядові законопроекти та заява прем'єр-міністра про відставку. Натомість народні депутати фракції “Батьківщина”, а саме, група, яку очолює Микола Мартиненко, а також його права рука Анатолій Дирів, який з голосу вніс сьогодні на розгляд ВР: “А що ми будемо робити з міністром охорони здоров'я?”. Була надія, що буде реалізований сценарій по зняттю мене із займаної посади на користь першого заступника міністра охорони здоров'я, якого мені нав'язали і який був призначений за квотою пана Мартиненко - Руслана Салютіна. Це той заступник, який блокує і саботує державні закупівлі, той який саботував питання з Небесною сотнею, за що отримав догану. Салютін мав би очолити усі старі корупційні схеми МОЗ”, - стверджує Мусій.

Крім Салютіна, міністр назвав і другого імовірного претендента від партії “УДАР” на посаду міністра - Василя Лазоришинця.

“УДАР” лобіює свого, “Батьківщина” свого. Мені хочуть нав'язати “нових людей”, а насправді тих самих олігархів, які намагаються повернути свої корупційні схеми. Знаючи мою принципову позицію, не дають мені можливості сформувати у міністерстві свою команду”, - сказав міністр.

Мусій також наголосив, що однією з причин спроби його відставки стала чітка позиція щодо повернення заводу “Індар” у державну власність. Він звинуватив народного депутата Лабунську, яка є ініціатором законопроекту про відставку Мусія, у тому, що вона “має свій інтерес щодо “Індару”.

“МОЗ зробив спробу повернути під контроль держави високотехнологічний завод “Індар”. Ця епопея триває і до сьогодні. Лабунська сьогодні основний лобіст і прибічник старих схем, які побудувала голова правління “Індару” Вишневська”, - сказав Мусій.