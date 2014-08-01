7 добавок, щоб зробити коктейлі кориснішими

Якщо ти плануєш дотримуватися смузі-дієти для схуднення або просто хочеш зробити свої коктейлі кориснішими, запам'ятовуй кілька важливих інгредієнтів! Кожна з цих добавок - найцінніше джерело корисних речовин, пише cosmo.com.ua.

Спіруліна - синьо-зелена водорость і дуже корисна харчова добавка, багата на вітаміни В, Е, бета-каротин, марганець, цинк, мідь, залізо і селен. Вона на 70% складається з рослинних білків, а тому відмінно вписується в дієти для схуднення.

Ягоди годжі - солодка добавка, збагачена клітковиною і антиоксидантами. Вони містять 19 амінокислот, безліч мінералів, а також германій - антираковий елемент, який рідко міститься в ягодах.

Сік алое - багате джерело незамінних ферментів і вітамінів (А, С, Е, бета-каротин). Це відмінний антиоксидант, стимулятор травлення і навіть засіб від стресу.

Насіння чіа - одне з найбагатших джерел вуглеводів, білка, кальцію, клітковини, жирів омега-3 і різних мінеральних речовин. Чіа не містять глютен і добре перетравлюються, а от білка в них досить, що робить насіння особливо корисними для вегетаріанської дієти.

Какао-порошок містить антикосиданты, залізо, марганець і магній, який, у свою чергу, покращує кровообіг, роботу серця і навіть стимулює мозкову діяльність. Крім того, він входить до складу багатьох кондитерських виробів, здатний захистити зуби від карієсу, так як він ефективніший фториду, що міститься в зубних пастах.

Кокосова вода - низькокалорійна рідина всередині кокоса. Вона насичена корисними мінералами, які ми втрачаємо разом з потом, а тому стане відмінним засобом для втамування спраги після тренувань. Коктейлям і смузі вона надає особливо м'який і ніжний смак.

Насіння льону містять поліненасичені жирні кислоти Омега-9, Омега-6 і Омега-3, клітковину і лігнани - природні антиоксиданти, які мають антиракові і противоалергенні властивості. Насіння льону містять 30-42% харчових волокон, серед яких 7% займає клітковина.