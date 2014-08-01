Носити прикраси корисно для жіночого здоров'я
13:24, 01 серпня 2014Країна
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Довгі сережки дуже добре захищають верхні чакри
Фото: vlirt.ru
Що рекомендують носити послідовники аюрведи, древнього вчення про здоровий спосіб життя?
- Намисто двох видів: коротке - для захисту горлової чакри; довге - для захисту чакри сонячного сплетення, пише newss.net.ua;
- Довгі сережки - дуже добре захищають верхні чакри;
- Браслети. Вони бережуть основний енергетичний канал, який проходить уздовж хребта. Коли ти йдеш, ти рухаєш руками і тим самим не тільки захищаєш енергію, але й розганяєш її.
Так що багато прикрас - це так по-жіночому!
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