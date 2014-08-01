З Росії до України вивезли чотирьох поранених українських військових.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

«Вночі з лікарень Гуково і Таганрогу вивезли 4 наших бійців. Результат взаємодії Міноборони і МЗС. Консул займається ще одним пораненим в РФ», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, в середині липня до лікарень у Ростовській області потрапили 24 українських військових, двоє з них померли.

24 липня до Одеси з Ростова-на-Дону прибув український військово-транспортний літак Ан-26 з 18 пораненими військовослужбовцями України і одним загиблим.

Після відправлення літака у лікарнях в Ростовській області залишалися ще четверо поранених військових, які перебувають у тяжкому стані.