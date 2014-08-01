Як охолодитися в спекотну погоду

Якщо з якихось причин у вас вдома немає кондиціонера або вентилятора, то знизити температуру в приміщенні допоможуть 8 простих порад, пише toneto.net.

Порада 1. Багато хто помилково вважає, що якщо у спекотний день відкрити вікно, то з припливом свіжого повітря у квартирі стане прохолодніше. Проте в спеку виходить зовсім протилежний ефект - повітря з вулиці йде гарячим. Тому провітрювати приміщення можна до 8 ранку і після 10 вечора, коли температура на вулиці, хоч і небагато, але падає. В інший час тримати вікна краще закритими.

Порада 2. Зволожуйте повітря в кімнаті. Для цього можна використовувати зволожувач повітря або розпилювач.

Порада 3. Досить екстремальний, але ефективний спосіб знизити температуру в кімнаті - намочити штори. При цьому варто пам'ятати, що повторювати процедуру доведеться достатньо часто, особливо в сильну спеку.

Порада 4. Не хочете мочити штори? Міняйте їх. Наприклад, повісьте рулонні штори на пластикові вікна - їх роблять у тому числі з світлонепроникних, світлорозсіювальних і світловідбивних тканин.

Порада 5. Жалюзі - ще один ефективний спосіб захистити квартиру від сонячного світла і, відповідно, спеки. В першу чергу за рахунок того, що можна регулювати нахил і підйом пластин - освітлення буде розсіюватися і повітря у квартирі не буде нагріватися.

Порада 6. Щоденне вологе прибирання також полегшить перебування в квартирі. Робити вологе прибирання краще всього вранці з холодною водою.

Порада 7. Ефективним способом охолодження в спеку квартири є використання світловідбиваючої (термозахисної) плівки, яка відображає інфрачервоні промені і знижує потік сонячного тепла. Вона наклеюється на віконне скло, не вимагає ніякого догляду та не впливає на освітленість кімнати.

Порада 8. Намагайтеся як можна менше готувати на плиті або в духовці - це підвищує температуру повітря на кухні і в квартирі в цілому. Якщо необхідно щось підігріти - використовуйте мікрохвильову піч.