До медустанов Дніпропетровська за добу поступили 48 поранених бійців із зони АТО

До медустанов Дніпропетровська за минулу добу поступили 48 поранених бійців із зони АТО, зокрема десантники, які потрапили в засідку в районі Шахтарська (Донецька обл.). Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському військовому госпіталі.

Зокрема, в госпіталь доставлені 44 поранених, по 2 людини – у міську лікарню №16 і Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова.

Читайте такожВ бою під Шахтарськом, крім 10 загиблих, ще 11 десантників пропали без вісті і 13 поранені

За словами головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка, бійці, які поступили, прооперовані, стан їхній тяжкий.

Риженко відзначив, що пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Раніше ЗМІ повідомили, що бойовики обстріляли в Шахтарську з "Градів" десантників 25-ї бригади військової частини А1126. Згідно з повідомленням, загинув 21 боєць, серед них і командир 2-го батальйону.

Прес-центр АТО повідомляє, що поблизу Шахтарська загинули 10 українських бійців.

Як говориться в повідомленні, 31 липня на північ від міста Шахтарськ відбувся бій між військовослужбовцями сил АТО і терористами. «Наші бійці потрапили в засідку. Проте, незважаючи на складність ситуації, вони прийняли цей вимушений бій», - відзначили у прес-центрі.

«На жаль, українські десантники зазнали втрат. Загинули 10 українських бійців», - повідомили у прес-центрі АТО.

Зараз наші бійці відведені в тил. 8 тіл вже вивезено із зони активної фази АТО. Вирішуються питання щодо транспортування ще двох загиблих героїв, говориться в повідомленні. При цьому наголошується, що «це ускладнюється тим, що бойовики ведуть постійний обстріл місця бою, перешкоджаючи евакуації загиблих».

Крім того, наголошується, що «фахівці сил АТО зіткнулися з проблемою ідентифікації тіл загиблих. Оскільки бойовики одягнені в українські однострої й на них відсутні будь-які знаки розрізнення».