

Евакуацією мирних жителів із зони АТО займаються переважно волонтери.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це розповіли учасники прес-конференції в Києві.

Координатор Центру взаємодопомоги «Врятуємо Україну» Олексій Федченко, зазначив, що проблем з евакуацією дуже багато.

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«Крім волонтерів, евакуацією мирних жителів із зони АТО ніхто не займається. Якщо ви зателефонуєте на гарячу лінію МНС, вас перенаправляють на волонтерські гарячі лінії. Кожен день волонтери евакуюють тільки з Горлівки вивозить близько 700 біженців. Ми перевозимо з Красноармійськ на базу МНС. А що далі? Пряму електричку до Дніпропетровська скасували. Транспорту з Красноармійська до Харкова взагалі немає. Виходить, що ми людей вивозимо, а далі переміщати їх проблематично. Знову підключається волонтерський транспорт, волонтерське фінансування, щоб перемістити людей далі. З Луганська є кілька зелених коридорів евакуації. Але люди не знають, як і куди виїжджати. Всі ці проблеми лягають тільки на плечі волонтерів», - сказав Федченко.

За словами головного координатора громадянської ініціативи «Донбас» СОС Олександра Горбатка, є також великі проблеми з інформуванням людей, які проживають в зоні АТО.

«До нас телефонують дуже багато людей, які не мають жодної інформації. Більшість людей, які живуть у зоні АТО знаходяться в інформаційній блокаді. Вони не знають про шляхи евакуації, про зелені коридори, про те, що курсують поїзди, електрички і автобуси. Вони не можуть зрозуміти, як будуть отримувати соціальні виплати, як будуть влаштовані їх діти, де вони будуть працювати. Немає об'єктивного та своєчасного інформування людей. Люди повинні знати про те, що вони не залишаться один на один зі своїми проблемами. Це знизить паніку. Необхідні дорожні карти, листівки, смс-розсилки. Люди повинні розуміти, що вони не кинуті державою», - зазначив Горбатко.

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Директор фонду Ріната Ахметова Анатолій Заболотний підкреслив, що потрібна національна стратегія та координація дій держави та громадського сектору.

За його словами, йде переадресація проблем евакуації з державних структур (наприклад, МНС) на волонтерські організації.

«Нормальної координації не відбувається. Немає національної стратегії, що з цим робити, як працювати далі. Цього стратегічного підходу, справжньої координації з громадськістю зараз недостатньо», - вважає Заболотний. Він також підкреслив, що проблеми на Донбасі щодня збільшуються.

«Ще в квітні Рінат Ахметов поставив завдання для фонду надати максимальну допомогу жителям Донбасу. Мова йде як про евакуацію, так і про забезпечення всім необхідним. Ми раді, що розвивається громадянське суспільство на якому і тримається вся евакуація, але я вважаю, що дій держави тут недостатньо. Недостатньо координації, проблеми на Донбасі з кожним днем посилюються. Досі не зрозуміло, хто займається оповіщенням про евакуацію. На початковому етапі держава боялося паніки, але вона все одно виникла. Ситуація дуже важка. На нас лежить логістика, організація евакуації. Часто коли організовуємо від'їзд, наприклад, трьох осіб, приїжджаємо, а там вже 20. Потреба в евакуації дуже висока. Зараз актуальна реакція держави на ситуацію, що дуже швидко змінюється. Там, де вчора було спокійно, сьогодні вже може бути дуже гаряче. Зростає попит на координацію, коридори евакуації», - сказав Заболотний.