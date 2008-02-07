Епідемія грипу добралася до Житомира

Сьогодні у всіх школах Житомира через епідемію грипу тимчасово призупинять навчальний процес.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради, посилаючись на розпорядження міського голови Віри ШЕЛУДЧЕНКО №62 .

"У зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією та наближенням розрахункового показника захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції серед дорослого і дитячого населення міста Житомира до епідемічного рівня тимчасово з 7 лютого по 16 лютого 2008 року призупинити навчальний процес у міських загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумі, навчально-виховних комплексах, позашкільних закладах (дитячі спортивні школи, центри дитячої творчості, школи юних десантників, «Сонечко»)”, - йдеться в розпорядженні. Також В.ШЕЛУДЧЕНКО зобов’язала керівників лікувально-профілактичних, навчальних закладів посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів. Цим документом також забороняється проведення культурно-масових та розважальних заходів серед дитячого населення в Житомирі до 16 лютого.