Червоний Хрест розпочинає програми допомоги переселенцям та людям похилого віку в зоні АТО

Міжнародний комітет Червоного Хреста з гуманітарної допомоги розпочинає реалізацію в Україні програм підтримки найуразливіших категорій переселенців, а також громадян, які й досі залишаються в зоні проведення антитерористичної операції.

Відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час зустрічі членів Міжнародного комітету Червоного Хреста Себастьяна Шессе та Давіда Шкіладзе з представниками Мінсоцполітики, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами Шессе, насамперед Комітет допомагатиме людям похилого віку. Йдеться, зокрема, про забезпечення продуктами харчування, а також, у разі необхідності, коштами, щоб людина сама могла собі купити їжу, розповів він. Осередок Комітету вже працює в Донецьку, звідти ж контролюватиметься і реалізація програм допомоги. Нині формується перелік осіб, які найбільше потребують підтримки, сказав член Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Міністерство соціальної політики, а також органи соціального захисту на місцях готові до співпраці й сприятимуть у вирішенні питань, що виникатимуть, зокрема, щодо забезпечення представників Міжнародного комітету Червоного Хреста необхідними даними, зазначили в прес-службі.

„Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу у розв’язанні проблем переселенців, адже Україна досі не мала такого досвіду. Для людей – це біда, для держави – велика відповідальність”, - сказала начальник відділу міжнародних договорів Управління міжнародних зв’язків Мінсоцполітики Ірина Розка.