У переселенців з Донбасу в інших областях народилось 114 дітей.

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У родинах переселенців із Луганської та Донецької областей від початку протистояння на сході України народилось 114 дітей (67 хлопчиків та 47 дівчаток)», - зазначив він.

За словами Лисенка, лідером народжуваності є Київ: тут у сім’ях зі сходу народилося 49 немовлят. У Дніпропетровській області у переселенців народилося 24, у Львівській – 13 дітей.

«Також з початку військового протистояння у Криму у родинах тимчасових переселенців з Автономної Республіки Крим народилось 56 немовлят (22 хлопчики та 34 дівчинки). Зокрема, на Львівщині з’явилися на світ дві двійні», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З 15 квітня в Донецькій і Луганській областях триває антитерористична операція.

У зв’язку з проведенням АТО люди залишають ці області. На сьогодні зону проведення антитерористичної операції залишили понад 60 тисяч вимушених переселенців.