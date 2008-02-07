Чим корисне і шкідливе молоко

Молоко — перший продукт, який пробує людина. Материнське молоко вважається синонімом міцного дитячого здоров`я. А як же бути з молоком, коли ти вже виріс? Пити чи не пити? Адже останнім часом навколо цього питання з`явилося багато "за і проти".

КОМУ КОРИСНО?

Людям, що страждають на остеопороз. Молоко багате на кальцій, який засвоюється з нього приблизно на 97%, чим не можуть похвалитися інші продукти. Завдяки цій особливості молоко — продукт номер один при остеопорозі — хвороби, що характеризується крихкістю кісток, пов`язаною з вимиванням із них кальцію.

Застудженим. Молочний білок засвоюється з молока дуже легко, не так, як із м`яса або іншої білкової їжі. А для боротьби з інфекцією організму потрібні імуноглобуліни, які утворюються з білка.

Гіпертонікам. Молоко має легкий сечогінний ефект, завдяки чому знижує тиск. Тому воно корисне людям, що страждають від гіпертонічної хвороби.

Тим, у кого безсоння. Амінокислоти триптофан і фенілаланін, що містяться в молоці діють заспокійливо на нервову систему і мають легкий снодійний ефект. Тому 200 мл цього напою корисно випивати за годину до сну.

Хворим на печію. Печія зазвичай є симптомом підвищеної кислотності шлунку. Молоко знижує кислотність шлункового соку, через що стакан напою допомагає при печії.

Тим, хто страждає на авітаміноз. Коров`яче молоко містить більше 20 вітамінів. Найбільше в ньому порівняно дефіцитного вітаміну В2 (рибофлавіну). Це головний вітамін енергетичного обміну: перетворює жири і вуглеводи на енергію, а також покращує стан шкіри.

Спортсменам. Молоко — природний анаболик. Вже через півгодини після вживання воно викликає сплеск утворення білків в організмі. Завдяки цьому, якщо пити його після тренувань, можна нарощувати м`язову масу.

КОМУ НЕ ПІДХОДИТЬ?

Людям з дефіцитом лактази. Якщо після випитої склянки напою, починається "революція" — живіт бурчить і наступає послаблення, причина молочної нестерпності в дефіциті ферменту лактази, що переварює молочний цукор — лактозу. Його мають близько 15% людей.

Алергікам. У деяких людей на молоко може виникати алергія через несприйняття деякими алергіками молочного антигену "А". В цьому випадку молочне може викликати свербіння шкіри, висипи і навіть спровокувати приступ бронхіальної астми.

Людям зі схильністю до утворення фосфатних каменів у нирках. Якщо у людини є така схильність, молоко сприятиме появі ниркових каменів. Дізнатися про те, чи є у вас така схильність, можна по тому, чи був подібний ефект у батьків (нерідко передається спадково, генетично) і аналізу сечі — якщо у ній є осад із фосфатів.

Людям після 55 років. У молоці міститься міристинова кислота, яка сприяє накопиченню в організмі ліпопротеїдів низької щільності, що відіграють важливу роль у розвитку атеросклерозу. Після 55 років атеросклероз розвивається у більшості людей, тому вживання молока краще обмежити. Безпечна доза молока — 300 г на день.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗБЕРІГАТИ

На світлі в молоці руйнується багато корисних речовин, тому його не можна зберігати в скляній банці на світлі. Кращий спосіб зберігання — в темному пакеті. Пити молоко рекомендується дрібними ковтками. Тоді шлунковий сік зможе його повноцінно обробити. А якщо випити відразу склянку, ферменти шлункового соку не проникнуть вглиб цієї товстої краплі, молоко недоперевариться і може заграти в кишечнику. Якщо ви не любите пити молоко, корисно готувати молочні каші. Правда, так більше 50% цінних речовин випарується.

3 МІФИ ПРО МОЛОКО

Молоко погано засвоюється через те, що в ньому наявні білки, жири і вуглеводи?

Ні. Не зважаючи на таку різноманітну колекцію поживних речовин, всі вони наявні у молоці в ідеальному співвідношенні і легкозасвоюваному вигляді. Завдяки цьому молоко у здорової людини засвоюється дуже добре.

Організм дорослого не переварює молоко через "важкий" білок казеїну.

Те, що казеїн може з віком не перетравлюватися — домисли. Цей білок абсолютно нормально засвоюється.

Молоко призводить до кальцинозу.

Кальциноз (відкладення солей кальцію в судинах) виникає тільки у тих споживачів молока, які мають до цього схильність.

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