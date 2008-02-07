У Харкові збудують клініку з найсучаснішим медичним обладнанням

На створення університетської клініки Харківська область отримає близько 74 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував заступник голови облдержадміністрації Ігор ТЕРЕХОВ на засіданні координаційної ради з питань охорони здоров`я, у ході якої розглядалося питання про створення університетської клініки в рамках підготовки до проведення Євро-2012.

За його словами, нова клініка має бути побудована при Харківському Національному медичному університеті і, на вимоги УЄФА, повинна об`єднувати в собі три напрямки: лікування, науково-дослідну роботу та навчання студентів-медиків.

За словами І.ТЕРЕХОВА, на даний момент в Україні немає жодної університетської клініки, яка б відповідала стандартам, що пред`являються УЄФА.

Для створення такого роду установи на Харківщині з державного бюджету буде виділено майже 74 млн. грн. Перший транш в 5,8 млн. грн. для створення проектний-кошторисної документації планується вже нинішнього року.

У вимогах УЄФА відмічено, що університетська клініка повинна розташовуватися в радіусі 2 км навколо основного спортивного майданчика. Під ці критерії у Харкові підходить декілька медичних установ, які можна переобладнати під нову клініку, і декілька майданчиків, на яких її можна побудувати.

Після тривалого обміну думками члени координаційної ради вирішили запропонувати декілька варіантів, з яких найбільш пріоритетний і перспективний, із їхньої точки зору, - будівництво нової клініки на території 17-ї міської клінічної лікарні.

Менш вдалим учасники заходу назвали військовий госпіталь, а крім того, пропонується розглянути варіант будівництва університетської клініки на території обласної клінічної лікарні.

Підводячи підсумок засідання, І.ТЕРЕХОВ пообіцяв передати А.АВАКОВУ пропозиції членів координаційної ради, а, крім того, звернув увагу присутніх, що підготовка до Євро-2012 - це унікальний шанс для Харківщини отримати університетську клініку з найбільш сучасним медичним обладнанням.