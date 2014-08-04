Аномальна спека в Україні протримається до середини серпня

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, а також Донецькій областях максимальна температура всі ці дні становитиме 37-39 градусів. В інших областях максимальна температура повітря цього тижня – 35-36 градусів.В Україні цього тижня збережеться суха і спекотна погода, повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

При цьому синоптик не прогнозує опадів цього тижня.

У Києві максимальна температура повітря цього тижня буде зафіксована 4-5 серпня, вона становитиме 34-35 градусів. Разом з тим, Кульбіда чекає, що 6-7 серпня у столиці температура трохи знизиться – до 30-31 градуса. Проте з 8 серпня температура знову підвищиться до 34 градусів.

Директор Укргідрометцентру прогнозує, що до середини серпня якихось істотних змін у погодних умовах чекати не варто.

«До середини місяця змін у температурі не буде. Опадів ми не чекаємо», - сказав Кульбіда. При цьому він додав, що зниження температури можна чекати після 15 серпня.

За словами Кульбіди, така спекотна погода у серпні в Україні – це вже не аномалія. «Чи є це аномалією? Ми зафіксували відхилення від норми на 4-8 градусів вище за норму. Але з іншого боку, такі аномалії в умовах глобального потепління повторюються часто. Швидше за все, дуже швидко це буде нормою», - сказав він.