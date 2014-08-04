МОЗ обрало 12 експертів, які працюватимуть над питаннями медичної реформи

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за підсумками відкритого конкурсу, до групи увійшло 12 фахівців, серед яких 7 українців та 5 експертів з інших країн. Серед них – колишній Міністр охорони здоров’я Грузії Олександр Квіташвілі, колишній заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Яковенко, міжнародний експерт реформування систем охорони здоров’я Антоніо Дюран та інші спеціалісти.

Головним критерієм відбору учасників стали їхні професійні напрацювання та досвід у галузі охорони здоров’я. Загалом до Міністерства надійшло 102 заявки на участь у стратегічній дорадчій групі.

Згідно з регламентом, група повинна збиратися щонайменше раз на три тижні для спільної роботи та обговорень. Перше засідання групи має відбутися вже найближчим часом.

Визначати технічні завдання для роботи експертів буде Координаційна рада у складі заступника голови представництва Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ігоря Перегінця, лідера сектору людського розвитку представництва Світового Банку в Україні, Молдові та Білорусі Паоло Беллі, в.о. директора Програмної ініціативи “Громадське здоров’я” МФ “Відродження” Олени Кучерук та радника Міністра охорони здоров’я Ігоря Найди. Також у координаційній раді представлена громадськість в особі голови БФ «Пацієнти України» Дмитра Шерембея. Очолює Координаційну раду міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

Фінансову підтримку групі надає Міжнародний Фонд “Відродження”. За ініціативою Фонду, подібні групи також створюються при інших міністерствах задля здійснення ефективних реформ в Україні в різних секторах.

До Секретаріату групи, який здійснюватиме її організаційну підтримку, було вирішено включити представників пацієнтських та громадських організацій, які активно працюють у сфері реформування системи охорони здоров’я, зокрема Реанімаційного пакету реформ.

Першим завданням стратегічної дорадчої групи є підготовка Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на 2015-2025 роки – програмного документу, який повинен визначити напрямок медичної реформи в Україні.

«Я впевнений, що чесний та відкритий конкурс, який провело Міністерство охорони здоров’я вперше за історію своєї роботи, стане запорукою розробки зваженої та успішної реформи. Ми врахуємо найкращий міжнародний досвід», – зазначив Міністр охорони здоров’я Олег Мусій.

«Трансформація існуючої системи охорони здоров’я, побудованої ще за радянських часів, та створення нової моделі, прийнятної для України, із залученням найкращих міжнародних практик стане завданням номер один для нас, – стверджує Дмиро Шерембей, Голова БФ «Пацієнти України». – Відкритий конкурс дав змогу залучити експертів, головним пріорітетом для яких стане не розбудова корупційних схем, а створення проекту системи охорони здоров’я, де головним пріоритетом стане здоров’я українців».

Повний список експертів Стратегічної дорадчої групи, затверджених Координаційною радою:

1. Олег Петренко (Україна) - перший заступник генерального директора приватної багатопрофільної клініки «Оберіг», радник Міністра охорони здоров’я у 2005-2007.

2. Олександр Квіташвілі - Міністр праці, охорони здоров’я та соціальної політики Грузії у 2008-2010 рр., міжнародний консультант з питань втілення соціальної, освітньої та гуманітарної політики.

3. Ігор Яковенко (Україна) - позаштатний радник Світового Банку з питань фінансування охорони здоров’я, заступник Міністра охорони здоров’я України у 2008-2010рр.

4. Роберт Єйтс (Велика Британія) - старший економіст з охорони здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я, експерт з питань універсального доступу до медичної допомоги.

5. Тихомир Стріцреп (Хорватія) - міжнародний консультант з фінансування охорони здоров’я з досвідом в країнах центральної та східної Європи (Хорватія, Чорногорія, Вірменія, Казахстан, Україна).

6. Микола Проданчук (Україна) - директор Наукового центру превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки ім.Л.І.Медведя.

7. Антоніо Дюран (Іспанія) - міжнародний консультант з організації та політики в сфері охорони здоров’я з великим досвідом роботи в країнах центральної та східної Європи (Хорватія, Україна, Болгарія).

8. Роман Фіщук (Україна) - лікар-отоларинголог, магістр з бізнес-адміністрування в охороні здоров’я.

9. Тетяна Думенко (Україна) - директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Державного експертного центру МОЗ України, уповноважена щодо представництва МОЗ України у Центрі Співпраці ВООЗ з питань ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів.

10. Аїн Аавіксу (Естонія) - консультант з питань електронної охорони здоров’я, керівник групи впровадження системи електронної охорони здоров’я Естонії.

11. Володимир Курпіта (Україна) - медичний спеціаліст Бюро ВООЗ в Україні (2005-2008 рр.), виконавчий директор Всеукраїнської Мережі ЛЖВ (2008-2014рр.), розробник та укладач низки національних протоколів лікування та нових систем моніторингу та управління медичними препаратами (АРТ), керівник Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (2014 р.)

12. Андрій Гук (Україна) - експерт з громадського здоров’я та організації системи охорони здоров’я з великим досвідом реалізації міжнародних проектів в Україні.