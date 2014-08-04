Дізнайтеся групу крові для власної ж безпеки

Людська кров має схожу структуру, однак дещо різниться в деталях. Медики звикли ділити кров на чотири стандартних групи, з першої по четверту включно, а всі випадки, які не вписуються в рамки існуючих груп, відносити до вкрай рідкісної нульової групи крові, пише lady.tochka.net.

Відрізняється також і резус-фактор: у декого він позитивний, у декого - негативний. Резус характеризується наявністю або відсутністю додаткових клітин, за схемою дії схожих із лейкоцитами та антитілами. Особливо важливо його знати майбутнім матерям: негативний резус-фактор матері може ускладнити перебіг вагітності, якщо у чоловіка він позитивний.

Чим же примітні групи крові за систематичним поділом? Чим вище порядковий номер групи, тим нижче її донорські якості. Наприклад, людині з другою групою крові підійде лише кров першої та другої груп, а людині з першою - ніяка, крім першої. Звідси виникають поняття ідеального донора (людина з першою групою крові) і ідеального реципієнта (людина з четвертою групою крові).

Саме цим і зумовлена ​​важливість того, як дізнатися групу крові своїх близьких і свою власну. Якщо раптом виникне непередбачена ситуація, коли необхідне переливання крові, не потрібно буде витрачати зайвий час на взяття аналізів та лабораторні дослідження. Ці хвилини можуть врятувати життя тобі чи комусь із твоїх близьких.

Способи визначення групи крові

Найбільш простим способом дізнатися свою групу крові є вдумливе вивчення своєї медичної карти. Іноді, в дитинстві, коли у тебе беруть аналізи крові, медики відразу визначають її групу і резус. З цієї причини можна знайти інформацію про це на самому початку своєї медичної книжки.

Групу крові і резус-фактор вносять також у паспорти нового зразка. Це більш розумна і конструктивна альтернатива татуюванню чи нашивкам на одяг. Хоча, якщо в паспорті немає такої графи, то документи не допоможуть тобі дізнатися групу крові.

Допоможе в цьому лише лабораторний аналіз у лабораторії великої лікарні з хорошим обладнанням. Склад і структура крові, співвідношення червоних і білих кров'яних тілець до кількості плазми визначаються за лічені хвилини. Витративши буквально півгодини і здавши кров на аналіз, ти зможеш дізнатися групу і резус, не витрачаючи в стресових ситуаціях зайвий час на підбір групи донорської крові.