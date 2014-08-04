7 порад для жіночого здоров'я - корисні і чоловікам

Чоловіче і жіноче здоров'я прийнято розділяти, але існує кілька жіночих секретів, які чоловіки цілком могли б використовувати в своєму повсякденному житті. І ось 7 найголовніших, пише newss.net.ua.

1. Мийте обличчя перед сном. Умивання обличчя допомагає видалити шкірне сало і бруд, які викликають утворення прищів, так що шкіра під час сну може спокійно самовідновлюватися. Протягом дня людина сотні разів несвідомо торкається обличчя, заносячи бактерії.

2. Зважуйте себе кожен день. У жінок цей процес часто супроводжується нервовим розладом, але насправді контроль своєї ваги це найкращий спосіб стежити за фігурою.

3. Носіть з собою антибактеріальний гель. Це неодмінний предмет з жіночої сумочки корисний чоловікам, так як правильна гігієна допомагає зупинити поширення інфекцій. Відмінний спосіб підтримувати чистоту рук.

4. Їжте більше волокон. Взагалі-то волокна в їжі допомагають жінкам відправляти свої природні потреби без проблем, про що хлопці навіть не хочуть думати. Але справа не тільки в боротьбі із закрепами - волокна також сприяють схудненню і зниженню рівня «поганого» холестерину. А від цього рівня залежить і еректильна функція!

5. Ходіть на зустрічі з друзями. Тут мова йде не про розпивання пива в якомусь барі за переглядом футболу, а про зустрічі і розмови «за жіночим зразком». Виплескуйте все, що накопичилося у вас в душі, не скупчуйте образи і агресію. Це дуже корисний вид психологічного розвантаження.

6. Приймайте ванну. Чоловіки воліють приймати душ, а жінки ванну, і тому пані пахнуть значно краще, так як їх шкіра завжди залишається м'якою. Ванна з теплою водою розкриває пори і очищає шкіру, виводить шкідливі токсини.

7. Відвідуйте групові вправи. Сильна стать воліє качати м'язи на самоті, поки жінки займаються в групах йогою або аеробікою. Але вчені з'ясували, що групові вправи набагато сильніше дисциплінують. Та й чоловікам заняття йогою теж не завадять.