Йогурт покращує здоров`я ВІЛ-інфікованих

Африканські і канадські учені виявили, що молочні продукти з "живими" бактеріями, покращують здоров`я людей з ВІЛ, оскільки допомагають знизити ймовірність діареї і нудоти.

Йогурти з “живими” бактеріями значно зменшили рівень діареї серед ВІЛ-позитивних жінок у країнах Африки (нижче за Сахару), де проблеми з харчуванням є насущною проблемою людей з ВІЛ. Ці дані особливо важливі для регіонів, де дотепер немає доступу до антиретровірусної терапії.

"Це перше дослідження, яке показало плюси пробіотичного йогурту для якості життя, проводилося серед жінок з ВІЛ/СНІДом із Нігерії. Воно показало, що простий харчовий продукт може полегшити проблему СНІДу в Африці", - пишуть автори дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Journal of Clinical Gastroenterology.

У дослідженні брали участь 24 жінки віком від 18 до 44 років, які страждали від помірної діареї. Ці жінки не вживали антиретровірусну терапію або харчові добавки. Попередні дослідження також продемонстрували, що добавки з “живими” бактеріями можуть захистити маленьких дітей від харчових інфекцій і діареї. Ці дані свідчать про те, що пробіотики можуть поліпшити якість життя людей з ВІЛ.

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