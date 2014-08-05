Вакцина від лихоманки Ебола може бути готова у 2015 році

Один з провідних світових імунологів, директор американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі сподівається розробити вакцину від смертельного вірусу Ебола до середини 2015 року.

Як передає bbc.co.uk, імунолог розповів, що клінічні випробування вакцини, яка вже показала обнадійливі результати на тваринах, розпочнуться у вересні.

За словами медиків зі США, стан американського лікаря Кента Брентлі, який заразився лихоманкою Ебола у Західній Африці, можливо, поліпшується. Його лікують експериментальним препаратом в одній з клінік Сполучених Штатів.

Ще одного хворого працівника гуманітарної місії - американку Ненсі Райтбол - зараз перевозять додому для лікування.

Як повідомлялося, новий спалах лихоманки Ебола у західній Африці розпочався у лютому 2014 року.

За даними ВООЗ, у цілому з лютого було зафіксовано 1603 випадки зараження. Число жертв лихоманки Ебола у Сьєрра-Леоне, Ліберії, Гвінеї і Нігерії досягло 887 осіб.