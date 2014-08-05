Громадськість закликає фармкомпанії знизити ціни на ліки на тендерах до рівня 2013 року

Профільні громадські організації закликали фармацевтичні компанії знизити ціни на ліки, які беруть участь у тендерних торгах, до рівня 2013 року, оскільки після оприлюднення даних щодо торгів виявилось, що ціни на медикаменти були необґрунтовано завищені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей.

«Коли препарати перетворюються, по суті, на золото, і у тебе не вистачає грошей не для того, аби просто поправити здоров'я, а щоб купити ліки, які врятують твою рідну людину, - ти стаєш перед важким фактом: як дістати таку кількість грошей? Сьогодні перед цим вибором стала вся Україна», - заявив Шерембей.

За його словами, деякі фармкомпанії, які беруть участь у тендерах з державних закупівель життєво необхідних ліків, підвищили ціни на препарати на 30-200%.

«Цього року, коли у нас іде війна, коли у нас немає грошей, коли Україна перебуває на шляху якоїсь еволюції й вибору, як їй жити далі, вони (фармкомпанії – УНІАН) додумались підвищити вартість препаратів на деякі позиції до 200%. Хочу відзначити, не на 2%, не на 10%, а на 200%. …У нас забирають можливість вижити в Україні», - відзначив Шерембей.

При цьому він нагадав, що навесні цього року громадські організації спільно з фармкомпаніями і представниками Міністерства охорони здоров'я провели круглий стіл, на якому обговорили можливість залишити ціни на ліки для держзакупівель на рівні 2013 року. Тоді більш як 70% компаній одразу підписали меморандум, погодившись з такою пропозицією.

«Тоді підписали відразу ж на заході 70% компаній. ... Але за фактом лише третина цих компаній виконали умови й залишили ціни на рівні 2013 року», - повідомив Шерембей.

Серед компаній, які необґрунтовано завищили ціни, Шерембей назвав MSD, Astellas, Novartis, Medac, Baxter, Lumier-Pharma, Janssen й українську «Дарницю».

У зв'язку з цим громадські організації мають намір розіслати фармацевтичним компаніям, які завищили ціни на ліки, листи з вимогами залишити ціни на рівні 2013 року. У листи вони вклали таблетки, забарвлені в золотий колір, демонструючи таким чином, що фармкомпанії намагаються продати державі таблетки за ціною золота.

«Ми хочемо, аби кожна компанія, яка завищила ціни, направила гарантійного листа до Мінохоронздоров'я про те, що вони: перше - змінили свою точку зору, друге - що вони продадуть Міністерству охорони здоров'я препарати за ціною 2013 року. Таким чином, виконають свою соціальну позицію і люди залишаться з лікуванням», - повідомив Шерембей.

При цьому громадські діячі стверджують: якщо компанії не переглянуть свою позицію, вони не можуть продовжувати працювати на території України. «Ми докладемо максимум зусиль, аби навіть їх офісу тут не було», - заявив Шерембей.

«Якщо ці компанії не зроблять крок назустріч хворим людям, ми вважаємо, що вони не мають права торгувати на території України. Не мають! Ці компанії мають штаб-квартири в Америці, яка заявляє, що хоче допомогти Україні. Штаб-квартири у Великій Британії. У них немає виробництва в Україні. Вони всі великі бренди, які, з незрозумілої для нас причини, вирішили нажитися на хворих людях», - відзначив голова організації «Пацієнти України».

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Києві відбувся круглий стіл за участю міністра охорони здоров'я Олега Мусія, фармкомпаній і громадських організацій. Представники громадської організації "Пацієнти України" під час круглого столу закликали фармкомпанії вийти на тендерні торги 2014 року з цінами минулого року. Міністр підтримав дану ініціативу, проте не всі присутні на конференції учасники ринку погодилися з такою пропозицією.

Довідка УНІАН. Щорічно Мінохоронздоров'я купує на державних торгах ліків для лікування смертельних хвороб за 18 лікувальними програмами. Серед них такі хвороби, як онкологія, гепатит, туберкульоз, гемофілія, муковісцидоз, ВІЛ/СНІД та інші.