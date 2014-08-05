Біля кордону з РФ заброньовано 30% ліжок у цивільних закладах охорони здоров'я для прийому поранених у ході АТО

Біля кордону з Росією заброньовано 30% ліжок у цивільних закладах охорони здоров'я для прийому поранених у ході антитерористичної операції (АТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

"У відповідності з мобілізаційним планом, за яким працює МОЗ, передбачено, що 30% ліжок, які знаходяться в цивільних закладах охорони здоров'я, протягом 4 останніх місяців, заброньовані і вільні для того, щоб приймати поранених на випадок великих зіткнень. Такі ліжка заброньовані по всьому кордону з країною-агресором Росією", - заявив Мусій.

Він також зазначив, що стан забезпечення ліками в зоні АТО, а також первинна допомога, знаходяться на відносно належному рівні.

Міністр також зауважив, що критичної ситуації, зокрема, з лікарськими засобами російського виробництва, в Україні немає.

"Ви знаєте, що Україна вводить економічні санкції проти РФ. Чи будуть потрапляти ліки під економічні санкції, буде вирішуватись найближчим часом. Критичної ситуації з лікарськими засобами російського виробництва в Україні немає. Єдина - умовно критична ситуація - з вакцинами, але для лікування поранених, вони використовуються найменше", - сказав міністр, зазначивши, що з 306 зареєстрованих в Україні лікарських засобів російського виробництва, лише 20 не мають аналогів в Україні. "Але ці 20 препаратів не є препаратами швидкої допомоги, які рятують життя, а є звичайними лікарськими засобами", - сказав він.