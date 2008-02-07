Влада Києва планує надати інвалідам безкоштовні автомобілі

Їх отримає понад 270 жителів міста

Цього року влада Києва планує надати безкоштовні автомобілі понад 270 інвалідам міста. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації. Згідно з даними КМДА, протягом 2007 р. автомобілі від міської влади отримали понад 200 інвалідів столиці. Як інформують в прес-службі столичної мерії, в приміщенні КМДА відбудеться вручення ключів від 15 легкових автомобілів «Славута».

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