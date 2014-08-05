Найближчим часом пройде контроль якості новий український знеболювальний препарат для поранених військових

Найближчим часом в Україні пройде контроль якості 125 тисяч доз нового знеболювального препарату вітчизняного виробництва, який можна буде направляти для військових в зону проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

"Щодо знеболювальних препаратів, які знаходяться в аптечках безпосередньо тих, які формує Міноборони і замовляє для наших бійців. На сьогодні ще є шприци-тюбики для знеболювання, але станом на сьогодні, виробник - завод "Стірол" зупинений, тому виробництва цього препарату немає. Його залишки ще є, але нового виробництва немає. Саме тому було прийнято рішення і зараз вже зареєстровано в Україні новий знеболювальний препарат, який також буде розфасований у шприци-тюбики і станом на сьогодні він вже вироблений і проходить контроль якості у Держслужбі лікарських засобів. Я думаю, що протягом найближчого часу контроль якості буде завершений і 125 тисяч доз нового та якісного препарату, який застосовується для знеболення, буде доставлено і Міноборони матиме можливість сформувати і забезпечити аптечки", - наголосив міністр.

Мусій також зазначив, що в Україні зареєстровано 7 препаратів, котрі зупиняють кров і можуть використовуватись в зоні проведення АТО.