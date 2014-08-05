Друга половина серпня буде дощовою і не такою спекотною

У другій половині серпня температура повітря знизиться до 23-25 градусів за рахунок рясних опадів, повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: "На серпень ми прогнозуємо опади по всій території України вище за норму, незважаючи на те, що опадів зараз немає. Що стосується температури, вона буде вища за норму на 4 градуси, особливо у східних і центральних регіонах".

Як відзначила Мартазінова, до 7-8 серпня температура повітря знизиться до 28-29 градусів вдень, після чого спека почне активно спадати. Зокрема, після 20-го числа синоптик прогнозує температуру повітря на рівні 23-24 градусів.

"У другій половині місяця будуть особливо сильні опади. Ми чекаємо штормові явища, зливові опади, грозяні. Це дуже небезпечні дні для людей", - сказала Мартазінова.